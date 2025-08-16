Глейхенгауз о Загитовой и Щербаковой: «В детстве они выделялись тем, что были симпатичные. Но нельзя было сказать, что это будущие олимпийские чемпионки»

"Они выделялись как минимум тем, что были маленькие симпатичные, было понятно, что когда они вырастут, то станут обаятельными.
Когда увидели Алину, нам многое понравилось — крутка, вращения, но она не была тогда звездой, она не выигрывала соревнования. Мы начали работать, результат себя оправдал. Но тогда нельзя было сказать, что девчонки — будущие олимпийские чемпионки", — сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.
