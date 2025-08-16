Ричмонд
Глейхенгауз о Загитовой и Щербаковой: «В детстве они выделялись тем, что были симпатичные. Но нельзя было сказать, что это будущие олимпийские чемпионки»

Алина Загитова — олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в женском одиночном катании, Анна Щербакова — олимпийская чемпионка Пекина-2022.

Источник: Спортс"

"Они выделялись как минимум тем, что были маленькие симпатичные, было понятно, что когда они вырастут, то станут обаятельными.

Когда увидели Алину, нам многое понравилось — крутка, вращения, но она не была тогда звездой, она не выигрывала соревнования. Мы начали работать, результат себя оправдал. Но тогда нельзя было сказать, что девчонки — будущие олимпийские чемпионки", — сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
