Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»

— Вы отвечаете за красоту и индивидуальность в штабе Тутберидзе. Дорожка шагов Загитовой — ваша задумка?

Источник: Спортс"

— В последнее время мы много вкладываем в творческий процесс. Возможно, углубимся и покажем момент обсуждения и придумывания образа. В ледовой части показываем каждую постановку. И там видно, сколько сил и души мы туда вкладываем.

— Вы получили травму и стали тренером. Это драма в судьбе спортсмена?

— Любая травма — тяжелый период для спортсмена, особенно если она приводит к окончанию карьеры. Сложно с этим справиться, но необходимо. Мне повезло, я остался в любимом деле.

Я не реализовал себя [в спорте]. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером. Желание показать, что я что-то значу в спорте, помогало на первых порах. Сейчас я как тренер могу доказать что-то только через своих спортсменов.

— Что дает звание «Заслуженный тренер России»?

— Это было безумно приятно. Но самое важное ощущение: когда вы побеждаете на важных соревнованиях.

Сейчас у нас таковых нет. Но в этом году есть надежда на Олимпиаду. Важно, чтобы результаты не падали, хочется приезжать на каждые соревнования и доказывать, что вы лучшие на данный момент, — сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе.