Даниил Глейхенгауз: «Абсолютно непонятно, почему юниоры не могут соревноваться на международной арене. Дети не заслуживают отстранения»

— Дмитрий Губерниев сказал, что отсутствие международных соревнований сказывается на уровне спортсменов, а Олимпийские игры ничем не заменишь. Какую можно придумать альтернативу?
— Мы долгое время были отстранены от международных соревнований. Казалось, что долго не сможем поддерживать высокий уровень. Прошло два сезона, но мы смогли удержаться в работе и на соревнованиях показывать тот же уровень. Уровень не упал, а в мужском одиночном катании вырос. Мы достойно провели это четырехлетие.
Но не хочется думать, что еще четыре года нужно будет так проводить. Хочется вернуться на международную арену и показывать те же результаты, что показывали до этого.
Это будет очень сложно, наш спорт очень субъективный: судейство, разминки, стартовые номера играют большую роль. Но как угодно проходя через это, нужно возвращать позиции, которые были у нас, когда мы имели по три спортсмена в каждой дисциплине. Надеюсь, что на следующий сезон будут подвижки.
Мне абсолютно непонятно, почему юниоры не могут соревноваться на международной арене. Это дети, которые не заслуживают отстранения, — сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.