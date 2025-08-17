Ричмонд
Глейхенгауз о влиянии работы на личную жизнь: «Морально тяжело, но ты привыкаешь. Супруга всегда меня поддерживает и может выслушать»

— Сочувствуете тому, что ваши воспитанники положат всю жизнь на достижение результата?

— Тренировочный процесс занимает большую часть дня. Но ты общаешься с разными людьми, ездишь по России и миру, становишься известным. Стараемся донести до спортсменов, что у многих людей нет столько возможности увидеть мир и пообщаться с разными людьми.

— Можете считать спортсменов своей семьей? От личной жизни не отвлекает?

— Морально тяжело, но ты привыкаешь к этому. Ты не можешь не чувствовать привязанности к спортсменам. Конечно, это влияет на личную жизнь. Ты можешь расстраиваться. Но тут многое зависит от второй половинки. Например, супруга Ольга всегда меня поддерживает и может выслушать, когда я говорю о фигурном катании.

— Обращаете внимание на личную жизнь спортсменов?

— Совет, с кем нельзя общаться, выходит за рамки. Можно советовать базовые вещи [о режиме]. Но не запрещать общаться Маше с Сашей, — рассказал Даниил Глейхенгауз.