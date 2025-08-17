Софья Акатьева: «Любимая произвольная — сезон‑2022/23. До сих пор могу слушать в наушниках эту музыку»

— Есть ли гештальт из детства? Например, прокат под музыку из «Розовой пантеры».
— Возможно, будет показательный номер под музыку из «Розовой пантеры». Сейчас программы у меня более серьезные и под другую музыку.
— В интернете написано, что вы читаете о врачах.
— Был период, когда я читала много книг по медицине. Сейчас, когда готовилась к ЕГЭ, читала учебники.
— Книги и детективы?
— Агату Кристи читаю, — рассказала Софья Акатьева.
В произвольной сезона-2022/23 Акатьева каталась под треки «Welcome to Earth» и «Mosquito Bay» Дэниэла Пембертона, «Arrival of the Birds» от The Cinematic Orchestra.