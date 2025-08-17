Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Софья Акатьева: «Любимая произвольная — сезон‑2022/23. До сих пор могу слушать в наушниках эту музыку»

— Каждая программа навсегда в моем сердце. Любимая произвольная — сезон‑2022/23. До сих пор могу слушать в наушниках эту музыку. Хотя обычно наоборот: заслушиваешь на тренировках и больше не можешь.

Источник: Спортс"

— Есть ли гештальт из детства? Например, прокат под музыку из «Розовой пантеры».

— Возможно, будет показательный номер под музыку из «Розовой пантеры». Сейчас программы у меня более серьезные и под другую музыку.

— В интернете написано, что вы читаете о врачах.

— Был период, когда я читала много книг по медицине. Сейчас, когда готовилась к ЕГЭ, читала учебники.

— Книги и детективы?

— Агату Кристи читаю, — рассказала Софья Акатьева.

В произвольной сезона-2022/23 Акатьева каталась под треки «Welcome to Earth» и «Mosquito Bay» Дэниэла Пембертона, «Arrival of the Birds» от The Cinematic Orchestra.