Елизавета Туктамышева: «В 2017-м я понимала, что начинаю терять себя. Мне пришлось тогда найти этот стержень, отпустить ситуацию»

Это был такой переломный момент, чтобы ответить на вопрос, хочу ли я дальше связывать жизнь с фигурным катанием профессионально или остаться в Глазове. Тогда было тяжеловато, но я решила, что фигурное катание все-таки для меня на первом месте, и я приложила все усилия, чтобы достичь успеха.