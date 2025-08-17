Бестемьянова о Дикиджи: «При отличном исполнении программы Влад будет хорошо оценен на мировом уровне. Его работа над собой идет в несколько раз эффективнее, чем год назад»

Бобрин: Я думаю, когда «сходятся пазлы» — любовь к музыке, которую тебе предложили, любовь к представленной концепции программы — спортсмен начинает жить в программе своей жизнью и даже выражать те чувства, которые он никогда не испытывал. Я вспоминаю свою программу «Паганини»: на соревнованиях, даже при плохом самочувствии, услышав музыку, я полностью погружался в образ, забывал обо всем: кто на меня смотрит, что мне поставят, — просто делал то, что чувствовал в этой музыке.