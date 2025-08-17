Медведева о съемках в кино: «Самое сложное — это себя играть. Когда тебе говорят: “Веди себя как обычно”, и ты забываешь, как ты обычно себя ведешь»

Также стало известно, что она исполнит роль футболистки в фильме «Тренировка гнева», который должен выйти в 2027 году.
"У меня были небольшие кинороли. Я честно могу сказать, что актерское дело намного сложнее, чем я могла себе представить.
Я играла камео: себя, студентку, телеведущую. Пока что достаточно лайтовое. Каких-то крупных ролей у меня не было.
Самое сложное — это себя играть. Когда тебе говорят: «Веди себя как обычно», и ты забываешь, как ты обычно себя ведешь", — рассказала двукратная чемпионка мира.