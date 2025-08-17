Ричмонд
Медведева о контрольных прокатах: «Я выделила бы Софию Дзепку. Мне очень нравится, как она катается, она очень эстетичная, у нее красивые и легкие прыжки»

11−13 августа юниоры сборной России выступили на контрольных прокатах в Новогорске.

"Я выделила бы, наверное, Софию Дзепку. Мне очень нравится, как она катается, она очень эстетичная, у нее красивые и очень легкие прыжки.

Пусть по здоровью все будет хорошо", — сказала двукратная чемпионка мира.