Медведева о контрольных прокатах: «Я выделила бы Софию Дзепку. Мне очень нравится, как она катается, она очень эстетичная, у нее красивые и легкие прыжки»

"Я выделила бы, наверное, Софию Дзепку. Мне очень нравится, как она катается, она очень эстетичная, у нее красивые и очень легкие прыжки.
Пусть по здоровью все будет хорошо", — сказала двукратная чемпионка мира.
11−13 августа юниоры сборной России выступили на контрольных прокатах в Новогорске.
