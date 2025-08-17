Медведева об участии Петросян и Гуменника в олимпийском отборе: «Единственное, что хочу пожелать, это очень крепких нервов»

Что касается Олимпийских игр, у нас допущены Аделия и Петя. Единственное, что хочу пожелать, это очень крепких нервов. Точно. Можно я не буду возлагать на них никаких ожиданий? Им и без этого достаточно. Ожидания от меня — это, во-первых, странно, а во-вторых, немного лишнее.