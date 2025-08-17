Ричмонд
Медведева об участии Петросян и Гуменника в олимпийском отборе: «Единственное, что хочу пожелать, это очень крепких нервов»

Квалификационный турнир к Олимпиаде-2026 пройдет в сентябре в Пекине. От России выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Источник: Спортс"

— Уровень фигурного катания в России как был высокий, так и остается, даже набирает обороты. Если посмотреть на наших юниоров, четверные прыжки, ультра-си, присутствуют.

Юниоры, мне кажется, стали очень красиво кататься очень компонентно. Главное, чтобы было хорошее здоровье.

Что касается Олимпийских игр, у нас допущены Аделия и Петя. Единственное, что хочу пожелать, это очень крепких нервов. Точно. Можно я не буду возлагать на них никаких ожиданий? Им и без этого достаточно. Ожидания от меня — это, во-первых, странно, а во-вторых, немного лишнее.

— Как считаете, мы приблизились к полноценному возвращению?

— Давайте так: слона нужно есть по кусочкам. Один кусочек уже съеден — наших спортсменов, хоть и не всех, допустили. Пусть дальше будет только лучше, — сказала двукратная чемпионка мира.