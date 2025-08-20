Ричмонд
ISU опубликовал список участников отбора на Олимпиаду среди фигуристов

В женском и мужском одиночных разрядах заявлены россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник.

ТАСС, 20 августа. Стал известен окончательный список участников отбора на Олимпийские игры 2026 года. Списки опубликованы пресс-службой Международного союза конькобежцев (ISU).

Как ранее сообщал ТАСС, в женском и мужском отборах заявлены россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Спортсмены будут принимать участие в отборе в нейтральном статусе. ISU не допустил до участия в квалификации спортивные пары и танцевальные дуэты из России.

Квалификационные соревнования пройдут с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине. Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.