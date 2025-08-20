ISU опубликовал список участников отбора на Олимпиаду среди фигуристов

Как ранее сообщал ТАСС, в женском и мужском отборах заявлены россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Спортсмены будут принимать участие в отборе в нейтральном статусе. ISU не допустил до участия в квалификации спортивные пары и танцевальные дуэты из России.