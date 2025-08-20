Кагановская об «очереди» в танцах: «Не вижу, что она когда-то существовала. Все зависит от самих спортсменов, от катания, а не от того, как “принято”

Потому что всегда объективно лидеры — они на то и лидеры. Они лидеры потому, что они сильнее. Они лидеры потому, что они более опытные, более скатанные, более техничные, более артистичные. И почему, если они таковыми являются, не нужно пускать их на свое законное лидерское место? Только потому, что «дорогу молодым»?