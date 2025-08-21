Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Валиева об учебе: «Любому спортсмену нужно иметь образование. МГУСиТ мне безумно понравился: ко мне очень доброжелательно относятся, хорошие преподаватели»

В прошлом году Валиева поступила в Московский государственный университет спорта и туризма (МГУСиТ).

— Как тебе пришла идея поступить в МГУСиТ?

— Конечно, как для любого спортсмена, нужно все-таки, я считаю, иметь профессию тренера и, конечно же, образование. И МГУСиТ мне безумно понравился, очень доброжелательно ко мне относятся, хорошие преподаватели и, конечно же, прекрасная атмосфера.

— Образование, ты правильно говоришь, очень нужно для любого спортсмена. Когда у спортсмена уже все свои достижения, большинство завоевано медалей — потом что?

— Потом нужно не жить только спортивной карьерой, а заботиться о будущем тоже.

— Ты видишь себя как тренера?

— В данный момент да. Но, конечно же, что будет через 5−6 лет — я еще не знаю. Но эта деятельность мне очень откликается.

— У тебя уже есть какие-то молодые ученицы? Фанатки, понятно, — это вся страна. А именно ученицы, которые говорят: вот Камила Валиева, я хочу пробиться сквозь эту очередь и попасть именно к тебе как к тренеру?

— Ну, я пока не заканчиваю свою профессиональную карьеру, чтобы у меня уже были какие-то ученики. Надеюсь, что такое будет, что я поднаберусь достаточно опыта и, конечно же, у меня будет соответствующее образование. И как раз мы уже будем с точностью работать над этим, — сказала Валиева.