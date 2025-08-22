Александр Жулин: «Фигуристы всю жизнь мечтают попасть на Олимпиаду. Им совершенно наплевать, в каком статусе они туда поедут»

"Мнение фигуристов по нейтральному статусу? Конечно, противно и неприятно выступать в таком статусе, но мы должны понимать, что фигуристы всю жизнь мечтают попасть на Олимпиаду. Им совершенно наплевать, в каком статусе они туда поедут.
С другой стороны, есть обыватели, которые не думают о фигурном катании во время СВО. Их тоже можно понять. Не понимаю только тех, кто осуждает наших ребят за такое отношение к нейтральному статусу. Свое же мнение я оставлю при себе", — сказал заслуженный тренер России, чемпион мира и олимпийский призер в танцах на льду Жулин.
В сентябре в Пекине пройдет квалификационный турнир к Олимпиаде-2026 с участием Петра Гуменника и Аделии Петросян.