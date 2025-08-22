Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горелкин о лучшей фигуристке в истории России: «Я бы выбрал Загитову. Для меня Алина и Женя Медведева — отдельная любовь»

Горелкин выступает в танцах на льду с Софьей Леонтьевой.

Источник: Спортс"

«Я бы выбрал Алину Загитову. Она — самая титулованная, выиграла все соревнования, которые только можно было выиграть. Для меня Алина и Женя Медведева — отдельная любовь. Сильно болел за них во время Олимпиады в Пхенчхане, осталось четкое воспоминание», — сказал Горелкин.

«Согласна с Даней, тоже голосую за Алину», — добавила Леонтьева.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше