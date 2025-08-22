Горелкин о лучшей фигуристке в истории России: «Я бы выбрал Загитову. Для меня Алина и Женя Медведева — отдельная любовь»

«Я бы выбрал Алину Загитову. Она — самая титулованная, выиграла все соревнования, которые только можно было выиграть. Для меня Алина и Женя Медведева — отдельная любовь. Сильно болел за них во время Олимпиады в Пхенчхане, осталось четкое воспоминание», — сказал Горелкин.