Горелкин о лучшей фигуристке в истории России: «Я бы выбрал Загитову. Для меня Алина и Женя Медведева — отдельная любовь»

«Я бы выбрал Алину Загитову. Она — самая титулованная, выиграла все соревнования, которые только можно было выиграть. Для меня Алина и Женя Медведева — отдельная любовь. Сильно болел за них во время Олимпиады в Пхенчхане, осталось четкое воспоминание», — сказал Горелкин.
«Согласна с Даней, тоже голосую за Алину», — добавила Леонтьева.
