Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сочла Романцева малообразованным человеком

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова раскритиковала бывшего тренера «Спартака» и сборной России Олега Романцева. Об этом сообщает Sport24.

Источник: Евгений Мессман/ТАСС

Ранее специалист в интервью «МК» назвал футбол мужицкой игрой. «Если ты валяешься, корчишься, кричишь — иди в другой вид спорта, в фигурное катание», — заявил Романцев.

По мнению Бестемьяновой, такое высказывание мог допустить только малообразованный человек. «Сказала бы ему, что фигурное катание — высококоординационный и очень сложный вид спорта. Он требует как высокой мышечной координации, так и глубокого проникновения и очень высокой умственной деятельности», — заявила бывшая фигуристка.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина призналась в нелюбви к футболу. «Наверное, потому что это летний вид спорта, а я больше была с зимними», — объяснила она.