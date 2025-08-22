Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сочла Романцева малообразованным человеком

По мнению Бестемьяновой, такое высказывание мог допустить только малообразованный человек. «Сказала бы ему, что фигурное катание — высококоординационный и очень сложный вид спорта. Он требует как высокой мышечной координации, так и глубокого проникновения и очень высокой умственной деятельности», — заявила бывшая фигуристка.