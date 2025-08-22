Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр спорта Красноярского края: в сентябре готовы принять фигуристов сборной России

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский заявил, что его регион готов принять фигуристов сборной России, которые будут участвовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм, для подготовки.

Источник: Чемпионат.com

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский заявил, что его регион готов принять фигуристов сборной России, которые будут участвовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм, для подготовки.

«В сентябре готовы принять сборную России по фигурному катанию, предоставим команде арену “Кристалл” для сборов. Объект к приезду сборной готовим по техническому заданию федерации. Календарь мероприятий на арене был составлен таким образом, чтобы фигуристы могли выступить», — приводит слова министра «Мачт ТВ».

На квалификационный турнир, который пройдёт в столице Китая в период с 17 по 21 сентября 2025 года, от России в качестве нейтральных атлетов поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Запасными являются Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Танцоры и спортивные пары не получили нейтральный статус, необходимый для участия.