Медведева о «Летфесте»: «У нас очень интересный летательный аппарат. Не знаю, насколько далеко он полетит, главное, чтобы было весело»

Мероприятие проходит в Москве в парке «Музеон». На нем команды запускают самодельные летательные аппараты с 6-метровой рампы.

Источник: Спортс"

— У нас очень интересный летательный аппарат («Орел»). Он достаточно крупный и тяжелый. Не знаю, насколько далеко он полетит, главное, чтобы было весело. Сегодня (прыгать) в воду не планирую, для меня слишком холодно.

— Вы общаетесь с иностранными коллегами, что они думают о предстоящем олимпийском отборе?

— Я не общаюсь с иностранными коллегами, живу другой жизнью.

— У вас когда‑нибудь был страх полетов?

— Боюсь турбулентности, стала бояться, такого раньше не было, — сказала Медведева.

— Каковы шансы Петросян и Гуменника в олимпийской квалификации?

— Я в Вангу играть точно не буду. Просто хочу пожелать ребятам большой удачи, терпения, сил, здоровья — самое главное. У них высокий профессиональный уровень, — цитирует Медведеву «Матч ТВ».

Олимпийский квалификационный отбор пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине.