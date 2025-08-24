Ричмонд
Партнершей фигуриста Куницы на предстоящий сезон станет Коробейникова

Ранее стало известно, что Алена Косторная и Георгий Куница, выступавшие вместе в парном катании с 2023 года, станут родителями.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Анастасия Коробейникова станет партнершей фигуриста Георгия Куницы на предстоящий сезон. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменов Сергей Росляков.

Постоянной партнершей в парном катании и супругой Куницы является чемпионка Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании Алена Косторная. В ближайшее время супруги станут родителями.

«Георгию нужно продолжать кататься, выступать, чтобы у него не сгорел спортивный разряд. Для Насти такое сотрудничество — хорошая возможность развиваться в парном катании, ранее она каталась с Акимом Степаненко, но потом осталась без партнера. Поэтому мы решили, что на предстоящий сезон ребята встанут в пару», — сказал Росляков.

Коробейниковой 16 лет, спортсменка родилась в Ижевске, переехала в Москву, где стала работать под руководством тренера Александра Волкова. Затем спортсменка перешла в парное катание в группу Рослякова.

