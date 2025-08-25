Алина Загитова: «После шоу “Ассоль” я сильно выгорела, но сейчас наполнилась энергией и готова начинать заново. Соскучилась по льду, по физическим нагрузкам»

"Мне это близко — в барре много движений из хореографии, которая занимала большое количество времени в моей спортивной жизни. И при этом очень здорово прокачиваются все мышцы. Плюс ко всему мне хочется обмениваться энергией с людьми и показывать, что спорт — это супер, этим надо заниматься. Мой спортивный характер мне не позволяет остановиться, когда я вижу, как люди стараются, повторяют. Мы мотивируем друг друга.