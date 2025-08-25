Ричмонд
Медведева о том, почему не приглашала на интервью Тутберидзе: «Каждому гостю — свое время»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию ведет собственное ютуб-шоу «БеС Комментариев».

Источник: Sports

— Есть кто-то, кто тебе отказал в интервью?

— Да много.

— Прям отказывают открыто или говорят: ну не сейчас, не сегодня?

— В основном вот это: ой, времени нет, у меня все забито — до 2027 года ни одного дня выходного. Я понимаю все это.

— Ты обижаешься?

— Нет, конечно. Я сколько раз отказывала, сколько раз оттягивала, думала: надо — не надо. Все равно ситуации в жизни абсолютно разные бывают. Сходил на крупное интервью, а тут я прихожу такая: пойдем. Выжидаешь несколько месяцев, гость забывает, что он тебе обещал прийти. Это все рабочие моменты.

— Ты на свой счет это не принимаешь?

— Нет, конечно.

Я вспомнила, есть два человека, кому я писала, а они: ой, в следующем году, давай не сейчас. Антон Шастун и Ляйсан Утяшева.

— Ляся к тебе до сих пор не дошла?

— Нет. Ляся не дошла. А к тебе дошла!

— Она клялась на моем интервью, что это последнее интервью в ее жизни.

— Значит, и не дойдет, ха-ха. Что я могу сказать?

— Нет, ну ей придется прийти к тебе, ты же к ней ходила. Это же алаверды. Есть у тебя герой мечты?

— Саша Овечкин. Буквально пару дней назад он заходит вместе со своим директором, первое, что они говорят — что Саша, что директор: мы все видим, мы видим твои сообщения, мы видим твои просьбы.

— Ему ты много раз писала?

— Да. Говорят: мы все видим, мы просто не ходим по интервью, мы не пойдем, ты нас прости, пожалуйста.

— Кто еще, кроме Саши?

— Татьяна Анатольевна Тарасова.

— А почему ее еще не было у тебя? Мне кажется, она тебя очень любит, даже когда была Олимпиада, она особенно тебя выделяла. И Этери Тутберидзе в интервью сказала, якобы она тебя настраивала где-то что-то.

— Конечно, меня никто не настраивал, кроме Этери Георгиевны. А Татьяна Анатольевна очень интересна. Я думаю, обязательно с ней сделаем. Мне кажется, получится очень интересный диалог обо всем и про все.

— А Этери Георгиевна почему не была еще у тебя на канале?

— Ну пока что так. Каждому гостю — свое время, — сказала Медведева в интервью Лауре Джугелии.

