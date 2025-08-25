Медведева о молодом человеке: «Впервые в жизни встречаю молодого парня, который настолько был бы духовным. Часто ходит в церковь. Вместе с ним начала ходить и я»

Ильдар знает, насколько мне тяжело, насколько я иногда нервничаю. В это Рождество я впервые в жизни, в рождественскую ночь отстояла всю службу. Для меня это был большой шаг. Я вот захожу в храм и вообще ничего не знаю: в какой момент креститься, я не знаю ни одной молитвы. И я стою — и у меня просто и страх, и стыд, и интерес, и стресс одновременно. И я стояла просто зеленая. Он говорит: «Ты вообще в порядке? Хочешь, мы поедем домой?» Говорю: «Нет, мне надо отстоять эту службу».