Медведева об обвинениях Жилиной в адрес Розанова: «Он мог поднакричать, обозвать. При мне руку не поднимал никогда. Никаких историй я лично не слышала»

— Недавно СМИ стали писать о большом скандале: Вероника Жилина объявила о том, что она столкнулась с домогательствами со стороны Сергея Розанова, когда ей было 11 лет и она тренировалась у Евгения Плющенко. И после этого и Саша Плющенко записал ролик, в котором он тоже сказал, что тренер мог его гнобить, унижать. Яна Рудковская с Женей Плющенко подтвердили. И я стала слышать среди других спортсменов, что они тоже сталкивались с подобной ситуацией. Знакома ли ты сама с Сергеем Розановым?