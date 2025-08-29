Жулин о Тутберидзе: «Она супертренер до 17 лет. Ее подход очень хорошо работает на молоденьких девочках — они не привыкли дискуссировать, они только выполняют»

Но вы ее спросите, она о чем-нибудь жалеет, что она Олимпиаду выиграла в возрасте 15 лет? Она, конечно, вам ответит «нет» и скажет огромное спасибо Этери Георгиевне, что она ее именно тогда подготовила. И именно в 15 лет она выстрелила, потому что в 19 ей выиграть уже было бы невозможно", — сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию Жулин в интервью RTVI.