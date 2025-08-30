Алена Косторная: «Я никогда не преследую цель оскорбить, унизить. Могу сказать что-то резкое Гоше, когда мы тренируемся, но это всплеск эмоций, непонимание»

— Ну вот да, мне очень импонирует манера преподавания Елены Вячеславовны. У нее я тренировалась, получается, дольше всего — с 8 до 13 лет — и только значительно позже начала понимать, как мне повезло оказаться в самый важный период своего спортивного становления у такого тренера.