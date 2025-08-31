Ричмонд
Тарасова раскритиковала Рудковскую за слова о Тутберидзе: «Просто стыдно за Яну! Она ничего не понимает»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвергла критике слова Яны Рудковской, жены двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, в адрес заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе.

Источник: Без источника

Ранее Рудковская заявила, что Тутберидзе ничего не достигла как спортсмен, в отличие от Плющенко. Таким образом Рудковская отреагировала на недавнее интервью Тутберидзе, где та отказалась обсуждать соперничество со школой Плющенко, намекнув на его отсутствие.

"Слова Рудковской в адрес Тутберидзе? Это вообще несусветная глупость. Говорить так про тренера, воспитавшего целую плеяду настоящего женского катания, девочек, которые потрясли мир в полном смысле этого слова, про тренера, который придумал, как это сделать, про нашего тренера! Как можно высказываться в таком тоне, буквально не понимая, что к чему? Это просто безобразно.

Как себе позволяют люди, не имеющие к этому отношения, так безнравственно себя вести — не знаю. Никогда не хотела слышать такое от Яны. Женя Плющенко — человек, с которым она работает. Он выдающийся наш спортсмен. И она вот так позволяет высказываться о Тутберидзе… Это просто себя не уважать.

Это еще раз показывает, что она [Рудковская] ничего не понимает, что она не тонкий и не глубокий человек, что она может позволить себе сказать любую гадость в отношении грамотного и выдающегося человека. Просто стыдно за Яну", — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.