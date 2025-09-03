Гламур уничтожает Загитову: кто превратил фигуристку в Барби

Забросила хейтеров в топку успеха
У Загитовой всегда получалось отлично монетизировать ошибки. Впервые она сделала это еще в спорте. Болезненная неудача на чемпионате мира-2018 заставила Алину без перерыва после Олимпиады пахать еще год, чтобы в конце концов завоевать золото в следующем сезоне. И потом завершить карьеру, будучи обладательницей всех главных титулов.
Неумение держаться в кадре привело ее на занятия по сценической речи, где она очевидно преуспела, и сейчас говорит намного лучше прежнего — это видно и по телевизионным проектам, и по кружочкам в Telegram. При этом старые опечатки и оговорки превратились в мерч, а «безызбежно» — в межкультурный мем, который цитируют не только поклонники Загитовой, но и дети TikТоk, и футбольные фанаты.
Взаимоотношения с хейтерами Алина превратила в ледовое шоу «Ассоль», где главная героиня, вопреки буллингу и давлению общественности, остается собой и становится счастливой. И даже историю противоречий с Евгенией Медведевой Алина вплела в свой проект, пригласив бывшую соперницу на одну их главных ролей. Ни один ресурс боли и обиды не потрачен впустую — все пошло во благо успеха и самореализации.
«Номер “Хейт Ассоль” получилось очень личным, он о моих переживаниях, чувствах и эмоциях. Я хотела, чтобы зритель не просто увидел историю, а прочувствовал ее каждой клеткой своей души вместе со мной. Чтобы каждый, кто когда-либо сталкивался с буллингом, понял: он не один! Чтобы дети, смотрящие спектакль, задумались о последствиях своих слов и действий.
Я постаралась сказать нет жестокости, равнодушию, хейту. Я хотела показать, что каждый человек — это целый мир, полный талантов и возможностей. Каждый человек заслуживает уважения, даже если он не вписывается в узкие рамки общества", — написала Загитова в Telegram-канале.
В том, как ее воспринимает аудитория, Алину очень выручают два обстоятельства: спортивное прошлое как гарант наличия определенных личных качеств и тот факт, что росла она, в прямом смысле, у своей аудитории на глазах. Люди, которые до сих пор искренне интересуются ее жизнью, ходят на ее шоу и создают желанный белый шум для ее рекламодателей, в большинстве своем полюбили ее еще в 2018 году.
Тогда от личного бренда у Загитовой были только имя и фамилия, мало о чем говорящие, каскад лутц-риттбергер (но это для тонких ценителей) и очаровательное личико. Все это попало в жаркий котел Олимпиады в Пхенчхане, где и выкристаллизовалась та самая народная любимица Алина Загитова, которую многие до сих пор пытаются рассмотреть в повзрослевшей фигуристке. Юная наивная девочка, победившая в жестокой борьбе по праву, но сама пока не готовая за собой этого признать.
По мере взросления и обретения нового социального капитала на дерево личного бренда стали навешиваться все новые и новые украшения. Загитова — она какая? Что есть в ее жизни? Например, прием у японского премьер-министра, который подарил ей собаку Масару. Прямо сцена из голливудского фильма «Дневники принцессы», а ведь Алине тогда не было и шестнадцати.
Есть спорт и красота — она была лицом брендов спортивной одежды и косметики. Красная машина как ее второе имя — символ непобедимости и связь с хоккеем не только через отца-тренера, но и через дружбу с семейством Ротенбергов.
Есть связь с семьей — мама, папа, сестра. Поездки, пусть и редкие, к абике (бабушке) в Ижевск — с честными кадрами простого дома, недизайнерской посуды и блюд домашней татарской кухни. Алина без стеснения показывала, как орудует тяпкой в огороде, а СМИ заходились от восторга — наша-то какова! Даже чемпионский статус не освобождает от того, чтобы полоть грядки на даче у бабушки. Все это делало Алину близкой к фанатам, словно младшую сестренку, соседку по парте или целеустремленную девчонку из твоего двора. Она пробилась, но не зазналась. Вот это был настоящий искренний личный бренд.
Впрочем, этой же девчонке пришлось столкнуться с неприятием и завистью окружающих. Не все могут смириться с чужим успехом и красотой. Так что искренность Алина слегка притушила.
Барби без единой трещинки
Прошло время, многое изменилось. Алина говорит, что смогла избежать звездной болезни благодаря близким людям. Но с ней самой, ее жизнью и отражением жизни в публичном свете (социальными сетями) произошли большие перемены. Теперь недизайнерского и немодного контента почти не осталось — его сменили взрослые контракты, бренды автомобилей и застройщиков крупными буквами. Татарские корни проросли в социальные сети через посты благодарности властям региона и большое ледовое шоу, приуроченное ко Дню Республики в 2024 году. Понятно, что рядом с такими дубами грядкам и бабушкиной деревне места не нашлось. Из семьи в кадре осталась только сестра Сабина, а про родителей Алина давно ничего не говорит.
В публичном пространстве Загитова встречается только с модными красивыми людьми. Постит шикарные фотографии с отдыха — Париж, Турция, Дубай. Из того, что можно отнести в категорию лайф, только медитативные видео: Алина выверенным жестом по одному подрезает эталонные цветы и ставит их в дизайнерскую вазу, наливая воду из замысловатой металлической лейки — все это в прекрасном белом доме современной куклы Барби.
Барби вообще внезапно стала очень близкой Алине фигурой. Как и кукольный прототип, Алина идеально выглядит, меняет прически и наряды так легко, как будто для этого нужно просто войти в волшебную коробку. Осваивает множество сфер в жизни (в линейке Барби мирно сосуществовали, например, куклы-космонавты и диско-певицы). У нее есть симпатичные подружки, с которыми можно повеселиться, но Барби все равно самая красивая. Все остальное в кукольном мире — аксессуар, а тому, что может выдать в кукле живого человека хоть с одной трещинкой, тут места нет. Хотя когда-то именно эти трещинки и несовершенства привлекли к Загитовой тысячи людей.
Личный бренд нынешней Загитовой — отчасти такой же декоративный, как стиль гламура, в который было предложено поиграть гостям мероприятия The Voice. Эту джинсовую мини и меховую жилетку можно представить на условной Пэрис Хилтон или любой другой светской львице нулевых, но не на Загитовой, которой в 2007 было два года. Впрочем, таков дресс-код мероприятия, Алина в него просто вписалась — никаких претензий. Была бы темой вечеринки мода стиляг, она оделась бы как в шестидесятых.
Но иронично, согласитесь, что для выхода на сцену за наградой, которая подразумевает мощную индивидуальность, Загитовой пришлось примерить на себя чужой образ и почти полностью раствориться в чуждой ей эпохе. Глянец даже в эпоху главенства Telegram-каналов как бы напоминает: мы признаем вас, только если будете играть по нашим правилам.
Как дальше будет меняться Загитова? Занимаем места в первом ряду и наблюдаем. Продюсер Николай Картозия как-то написал: «Сила личного бренда определяется количеством и качеством людей, которые вас знают. А также качеством смыслов, которые вы до них донесли».