Гламур уничтожает Загитову: кто превратил фигуристку в Барби

Барби вообще внезапно стала очень близкой Алине фигурой. Как и кукольный прототип, Алина идеально выглядит, меняет прически и наряды так легко, как будто для этого нужно просто войти в волшебную коробку. Осваивает множество сфер в жизни (в линейке Барби мирно сосуществовали, например, куклы-космонавты и диско-певицы). У нее есть симпатичные подружки, с которыми можно повеселиться, но Барби все равно самая красивая. Все остальное в кукольном мире — аксессуар, а тому, что может выдать в кукле живого человека хоть с одной трещинкой, тут места нет. Хотя когда-то именно эти трещинки и несовершенства привлекли к Загитовой тысячи людей.