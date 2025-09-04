Ричмонд
Алина Загитова: «1 октября у меня начинается учеба в Школе продюсирования. Настроена быть отличницей и запустить новые проекты»

"Очень жду 1 октября, потому что у меня начинается учеба в Школе продюсирования Николая Картозии. Там учатся артисты, предприниматели, блогеры и ребята, которые хотят стать частью креативной экономики.

Источник: Спортс

В учебной программе 17 модулей, 100 лекций, 257 учебных часов и диплом МГУ в случае успешной сдачи экзаменов. Я настроена быть отличницей и запустить новые проекты", — написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

