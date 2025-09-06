Вегера о новой короткой: «Программу поставил Сергей Плишкин. Я изобретаю, собираю механизм — в этом образе выступает Кира»

Вегера: В первую очередь у Киры это связано с выбором музыки, потому что, наконец, нашли музыку, которая ей нравится. Я предлагал свои варианты, но они не подошли, потому что я больше смотрел в веселую сторону, такую музыку подбирал. Но Павел Сергеевич сказал, не хочется повторяться. Такие программы у нас были.