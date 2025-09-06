Вегера о новой короткой: «Программу поставил Сергей Плишкин. Я изобретаю, собираю механизм — в этом образе выступает Кира»

Я изобретаю, собираю механизм — в этом образе выступает Кира. Изначально не конкретизировали, кого или что именно должна играть Кира. Просто механизм. Потом стали додумывать, и замысел будет дорабатываться.
На прокатах у нас не получилось раскрыть до конца образы и все показать.
Доможирова: Но программа мне очень нравится.
Вегера: В первую очередь у Киры это связано с выбором музыки, потому что, наконец, нашли музыку, которая ей нравится. Я предлагал свои варианты, но они не подошли, потому что я больше смотрел в веселую сторону, такую музыку подбирал. Но Павел Сергеевич сказал, не хочется повторяться. Такие программы у нас были.
— Вам интересен процесс постановки новых программ?
Вегера: Конечно, интересно. Единственное, что мне не нравится, когда туплю, не догоняю.
— Не успеваешь за мыслью постановщика?
Вегера: Да. Пока мне тяжело с ходу воспроизвести то, что задумал постановщик. Со временем, может, это поменяется, но сейчас сделать все сразу… Это нужно, чтобы все звезды сошлись!
— Вы работали с разными постановщиками, чем увлекает Сергей Плишкин?
Вегера: Первые программы нам ставили тренер Татьяна Тудвасева и хореограф Иван Малафеев. Потом подключился Сергей Сергеевич. Мне очень нравится, что в каждой его программе есть определенный…
Доможирова: Замысел.
Вегера: Да, замысел. Потому что иногда ставят программы, смотришь и думаешь, а что они катают? Даже потом, когда рассказывают сюжет, смотришь и думаешь: ну, ладно, пусть так будет.