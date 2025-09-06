Дарья Лебедева о тренировках у Тутберидзе: «На первой было страшно и волнительно. Сейчас хорошо»

— Первенство Москвы по прыжкам прошло неплохо, но можно еще доработать компоненты. В целом рада.
При подготовке к сезону акцентировали внимание больше всего, наверное, на четверном сальхове. Долго напрыгивали и подходили к этому прыжку. В программе готовили месяца два. Еще работаю над четверным тулупом.
— Как тебе тренировки у Этери Георгиевны (Тутберидзе)?
— Я занимаюсь в младшей группе. Мне очень нравится. Как проходила первая тренировка у Этери Георгиевны? Было страшно и волнительно. Сейчас хорошо.
— Какую цель ставишь на этот сезон?
— Прокатать произвольную программу с еще большим количеством четверных прыжков, не только с сальховом, и улучшить вторую оценку. Сколько хотела бы в идеале четверных прыжков в программе? Наверное, четыре для начала, — сказала Лебедева.