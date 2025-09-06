Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марк Кондратюк: «Новые программы поставлены. Сейчас уже в достойной, хорошей форме для этого времени года»

— У меня все хорошо. Новые программы поставлены, готовимся к сезону вместе со Светланой Владимировной Соколовской, со всеми тренерами. Сейчас уже в достойной, хорошей форме для этого времени года.

Источник: Спортс"

— Кто ставил программы?

— Это мы увидим уже на контрольных прокатах: зачем обсуждать то, что мы еще не показывали публично? Всему свое время, — рассказал Кондратюк.