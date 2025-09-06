Алина Загитова: «Впечатляет, как меняется спортивная жизнь в столице. Благодаря Московскому спорту город становится еще более открытым для активности»

Это совсем другой ритм: быстро, интересно и непредсказуемо. Каждый удар требует внимания и реакции, а вместе с этим приходит море удовольствия и желание играть снова и снова.
Особенно впечатляет, как меняется спортивная жизнь в столице.
Благодаря Московскому спорту город становится еще более открытым для активности, где каждый может найти занятие по душе.
И знаете что? Уже с нетерпением жду следующей игры — падел точно затягивает!" — написала Алина Загитова.
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше