Алина Загитова: «Впечатляет, как меняется спортивная жизнь в столице. Благодаря Московскому спорту город становится еще более открытым для активности»

"Обожаю пробовать что-то новое! На днях впервые сыграла в падел.

Это совсем другой ритм: быстро, интересно и непредсказуемо. Каждый удар требует внимания и реакции, а вместе с этим приходит море удовольствия и желание играть снова и снова.

Особенно впечатляет, как меняется спортивная жизнь в столице.

Благодаря Московскому спорту город становится еще более открытым для активности, где каждый может найти занятие по душе.

И знаете что? Уже с нетерпением жду следующей игры — падел точно затягивает!" — написала Алина Загитова.

Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
