Тарасова заявила, что ее не пригласят комментировать контрольные прокаты: «Сашу Гришина заменить некем. Меня не позовут»

5 августа в результате несчастного случая погиб комментатор Первого канала Александр Гришин.

Источник: Спортс"

«Сашу заменить некем. Меня не позовут», — сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Контрольные прокаты российских фигуристов пройдут 27−28 сентября в Санкт-Петербурге.

Погиб Александр Гришин. Он был голосом фигурного катания последних 10 лет.