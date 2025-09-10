Тарасова заявила, что ее не пригласят комментировать контрольные прокаты: «Сашу Гришина заменить некем. Меня не позовут»

«Сашу заменить некем. Меня не позовут», — сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Контрольные прокаты российских фигуристов пройдут 27−28 сентября в Санкт-Петербурге.
Погиб Александр Гришин. Он был голосом фигурного катания последних 10 лет.
