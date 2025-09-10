Ричмонд
В ISU заявили о запрете показа болельщиками российского флага во время отбора на Игры

Квалификационные соревнования фигуристов пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Флаги Российской Федерации и Белоруссии не могут быть подняты во время отборочного турнира среди фигуристов к Олимпийским играм 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

Квалификационные соревнования фигуристов пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе.

«Флаги Российской Федерации или Белоруссии (современные или исторические) не должны быть подняты или вывешены ни на одном месте проведения соревнований, ни на любой территории, где проводятся вспомогательные мероприятия, ни в любой другой зоне, контролируемой организатором квалификационных соревнований на зимние Олимпийские игры 2026 года», — сообщили в организации.

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.