В ISU заявили о запрете показа болельщиками российского флага во время отбора на Игры

«Флаги Российской Федерации или Белоруссии (современные или исторические) не должны быть подняты или вывешены ни на одном месте проведения соревнований, ни на любой территории, где проводятся вспомогательные мероприятия, ни в любой другой зоне, контролируемой организатором квалификационных соревнований на зимние Олимпийские игры 2026 года», — сообщили в организации.