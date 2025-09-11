Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Член совета ISU заявил, что в организации не относятся к россиянам с неприязнью

Александр Кибалко отметил, что никакого давления на россиян не оказывается.

Источник: Jurij Kodrun - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международный союз конькобежцев (ISU) не оказывает никакого давления на представителей России. Об этом ТАСС рассказал член совета ISU Александр Кибалко.

«Не могу сказать такого, чтобы кто-то к нам относился с неприязнью. У нас совершенно рабочая обстановка и вопросов усиления давления на Союз конькобежцев России и Федерацию фигурного катания на коньках России нет», — сказал Кибалко.

«Идут заседания, которые направлены на развитие всех видов спорта. У всех к нам хорошие, нормальные человеческие отношения, которые в принципе должны быть в спорте», — добавил он.

Отборочные соревнования к Олимпийским играм по фигурному катанию пройдут в Пекине с 19 по 21 сентября, от россиян в нейтральном статусе допущены Аделия Петросян и Петр Гуменник. Отборочные для россиян этапы Кубка мира по конькобежному спорту пройдут в американском Солт-Лейк-Сити (с 14 по 16 ноября), канадском Калгари (21−23 ноября), нидерландском Херенвене (5−7 декабря) и норвежском Хамаре (12−14 декабря), по шорт-треку — в канадском Монреале (16−19 октября), Солт-Лейк-Сити (23−26 октября), польском Гданьске (20−23 ноября) и нидерландском Дордрехте (27−30 ноября).