Член совета ISU заявил, что в организации не относятся к россиянам с неприязнью

Отборочные соревнования к Олимпийским играм по фигурному катанию пройдут в Пекине с 19 по 21 сентября, от россиян в нейтральном статусе допущены Аделия Петросян и Петр Гуменник. Отборочные для россиян этапы Кубка мира по конькобежному спорту пройдут в американском Солт-Лейк-Сити (с 14 по 16 ноября), канадском Калгари (21−23 ноября), нидерландском Херенвене (5−7 декабря) и норвежском Хамаре (12−14 декабря), по шорт-треку — в канадском Монреале (16−19 октября), Солт-Лейк-Сити (23−26 октября), польском Гданьске (20−23 ноября) и нидерландском Дордрехте (27−30 ноября).