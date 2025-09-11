Медведева о поездке на исполком МОК в 2017-м: «Никогда в жизни так не нервничала. Руки трясутся, в какой-то момент я начала реветь»

Я всегда говорю, что нужно себя готовить к таким серьезным соревнованиям с ощущением благодарности к своему виду спорта. И всегда себя беречь — от лишних слов, злых языков и чьих-то мнений. Ведь шанс выступить на Олимпиаде нам дается, как правило, один раз в жизни. И к этому нужно просто подойти с собственной верой в себя и в светлое будущее.