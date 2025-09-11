Ричмонд
«Немножечко бобмического контентика»: Загитова поделилась новой порцией отпускных фото

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова продолжает радовать поклонников свежими кадрами из своего незабываемого отпуска в Дубае.

10

На этот раз она показала фото, сделанные на борту элегантного черного катера, но уже без той воздушной белой туники из прозрачной ткани, которая так запомнилась в предыдущих снимках.

Восторженные поклонники не поскупились на комплименты под ее постом: «Еще немножко бомбического отпускного контентика. Дозировано выдаёт нам Алинка красоты, и это правильно», «Красотка наша загорелая», «Шикарная красавица. Фигура у Алины огонь».

