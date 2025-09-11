Медведева о шопинге: «Порой случаются беспорядочные покупки. “Свинка-купилка” — это я»

Порой случаются беспорядочные покупки. «Свинка-купилка» — это я. А если говорить про реальные слабости, то могу залипнуть на всякие странные тупенькие видосики в социальных сетях. Но чтобы окончательно не отупеть, это занятие я все время стараюсь заменить чем-то более полезным, например, вяжу крючком или читаю книгу, — сказала двукратная мира по фигурному катанию Медведева.