Медведева о женском катании: «ЧМ и ЧЕ только с тройными акселями — с таким набором я выигрывала в свое время. После отстранения нашей сборной практически ни одного чистого четверного»

— О каком провале может идти речь, когда после отстранения нашей сборной практически ни одного чисто исполненного четверного элемента девочками мы не увидели? Да, были тройные аксели. Тройной прыжок тоже считается элементом ультра-си, но тем не менее чемпионаты мира и Европы, этапы и финалы Гран-при выигрываются только с тройными акселями. С таким набором я выигрывала в свое время — с двумя каскадами 3−3, все тройное, все чистенько, красиво.