Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное — взаимопонимание»

— В кругу семьи, даже двумя семьями — моей и Ильдара. И в нашей паре я не одна такая занятая. У Ильдара и похлеще график бывает. Иногда, когда у него по три спектакля, а он — ведущий солист театра танца Todes, то он безвылазно тренируется и чуть ли не ночует хореографическом зале. Это то же самое, что подготовить мое ледовое шоу, только вот так еще три раза. В общем, что у него завал по работе, что у меня…