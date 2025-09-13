Боброва считает, что отборочный турнир в Пекине будет полезен российским фигуристам

«В нашей карьере бывали моменты, когда мы возвращались на международную арену после более чем годичного перерыва. И несмотря на то, что за плечами уже были Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, выход на первый старт после паузы — особенно международный — был очень волнительным. Помню, как сильно хотелось доказать: мы не просто вернулись, а стали лучше. Это внутреннее давление есть всегда — и это нормально, — рассказала Боброва. — Я уверена, что и ребята сейчас испытывают схожие чувства. И хорошо, что это волнение проявится именно на этом старте. Лучше прочувствовать все сейчас, чем впервые столкнуться с подобным на Олимпиаде. Этот турнир — возможность раскататься, вернуться в соревновательный ритм, проверить себя, посмотреть на соперников».