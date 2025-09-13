Загитова о шоу Медведевой: «Моего выступления могло не быть, немного потянула спину. Долго ли готовился номер? Два дня»

Долго ли готовился номер? Два дня, считаю, что хорошее время для подготовки. Мне дали прекрасную возможность выбрать музыку.
Спасибо большое Жене за такую классную концепцию! Я вижу, люди катаются классно, делают элементы, зрители танцуют, веселятся и поют, классно", — сказала Алина Загитова.
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше