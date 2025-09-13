Ричмонд
Загитова о шоу Медведевой: «Моего выступления могло не быть, немного потянула спину. Долго ли готовился номер? Два дня»

"На самом деле, моего выступления могло не быть, немного потянула спину. Сказала своему врачу, что у меня мероприятие, что хотите делайте.

Источник: Спортс"

Долго ли готовился номер? Два дня, считаю, что хорошее время для подготовки. Мне дали прекрасную возможность выбрать музыку.

Спасибо большое Жене за такую классную концепцию! Я вижу, люди катаются классно, делают элементы, зрители танцуют, веселятся и поют, классно", — сказала Алина Загитова.

