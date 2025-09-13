Медведева о шоу в формате дискотеки 2000-х: «То, что ожидала, в пятикратном размере исполнилось. Я очень довольна»

А почему такая задумка? Потому что весело. Исчерпывающий ответ, да. Правда: моя задача на сегодня была в том, чтобы получилось весело. В первую очередь спортсменам. Если мы кайфуем на льду, то этот позитив сразу же передается зрителям. Это проверенная схема, абсолютно. Обмен энергией — это вещь нешуточная, поэтому сегодня я решила: да будет праздник спорта!" — сказала Медведева.