Медведева о номере Загитовой: «Понравился, конечно. Мы предлагали несколько вариантов музыки, она сама выбрала»

— Уже, наверное, несложно. Я себя знаю, я не только себе номер ставила, но и для нас с Александром Энбертом, «Мармеладного» тоже я ставила. Считаю, что это просто нормально, это не что-то сверхъестественное, когда ты уже режиссер-постановщик, продюсируешь свои собственные ледовые шоу. Если ты креативишь над своими ледовыми шоу, то, наверняка, три минуты номера ты тоже в состоянии себе поставить. Поэтому тут даже не стояло вопроса о том, кто будет постановщиком.