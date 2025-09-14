Елена Вайцеховская: «Из всех ярких фигуристок, недавно завершивших карьеру, Медведева сумела наиболее органично влиться в новую жизнь»

Мне же кажется, причина здесь в другом. В самой девушке. Женя как-то призналась, что все ее спортивные успехи состоялись прежде всего благодаря титанической работе, а не какому-то дару свыше. Собственно, и сейчас, за что бы ни бралась фигуристка, в ее действиях прослеживается некий «синдром отличницы»: не просто попробовать что-то новое, но сделать это максимально хорошо.