Алина Загитова приехала в Казань и ознакомилась с ходом строительства Центра фигурного катания

Центр фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой будет построен на улице Портовой. По информации ведомства, на сегодняшний день уже возведен первый этаж административного корпуса Центра фигурного катания и фундамент катка, ведутся работы по возведению второго этажа.
«Мы планируем реализовать этот проект в течении года и открыть его летом 2026 ко Дню Республики. Стройка идет полным ходом, параллельно вместе с Алиной собираем формат школы», — заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет.
