Алина Загитова приехала в Казань и ознакомилась с ходом строительства Центра фигурного катания

Об этом сообщает министерство спорта Республики Татарстан.

Источник: Спортс"

Центр фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой будет построен на улице Портовой. По информации ведомства, на сегодняшний день уже возведен первый этаж административного корпуса Центра фигурного катания и фундамент катка, ведутся работы по возведению второго этажа.

«Мы планируем реализовать этот проект в течении года и открыть его летом 2026 ко Дню Республики. Стройка идет полным ходом, параллельно вместе с Алиной собираем формат школы», — заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет.

