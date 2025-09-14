Алина Загитова приехала в Казань и ознакомилась с ходом строительства Центра фигурного катания

Центр фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой будет построен на улице Портовой. По информации ведомства, на сегодняшний день уже возведен первый этаж административного корпуса Центра фигурного катания и фундамент катка, ведутся работы по возведению второго этажа.