Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Жулин: «Политизировать спорт и Олимпиаду — катастрофа. Все играют в одну калитку против нас, всем это очень нравится и выгодно»

19−21 ноября в Пекине пройдет квалификационный турнир к Играм-2026, участие примут российские фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник. Пары и танцевальные дуэты не получили допуск.

Источник: Спортс"

"Очень надеялся, что Саша Степанова с Ваней Букиным попадут на олимпийский отбор. Но по каким-то неведомым причинам этого не случилось. И никогда нам этого не расскажут. Так же, как жаль и Мишину с Галлямовым. Очень плохо отношусь к этому.

На мой взгляд, политизировать спорт и Олимпиаду — катастрофа. Это ужасное решение, потому что раньше даже войны останавливались во время Олимпиады. А сейчас Израиль может делать все, что хочет, и никто даже голос не поднимает, чтобы их от чего-то отстранить или ввести какие-то санкции. Все у них замечательно.

Это однобокая история. Все играют в одну калитку против нас, и всем это очень нравится и выгодно. Жду не дождусь, когда этот беспредел закончится и мы будем выступать как нормальные цивилизованные люди", — сказал заслуженный тренер России, чемпион мира в танцах на льду Жулин.