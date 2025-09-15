Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ISU заявили, что Глейхенгауз не прошел проверку для допуска на олимпийскую квалификацию

Тренер был заявлен в качестве вспомогательного персонала для Аделии Петросян.

Источник: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз не прошел процедуру проверки и не соответствовал критериям отбора Международного союза конькобежцев (ISU) на олимпийский квалификационный турнир фигуристов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ISU.

Ранее Глейхенгауз на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) опубликовал пост, в котором сообщил, что Красноярск является его последней остановкой. В Красноярске российские фигуристы проводили сборы.

«Вспомогательный персонал проходит ту же процедуру проверки, что и индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). Даниил Глейхенгауз был заявлен в качестве вспомогательного персонала для Аделии Петросян и не соответствовал критериям отбора, изложенным в сообщении ISU», — сообщили в пресс-службе организации.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник. Петросян тренируется в группе Тутберидзе.

Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших.