Вайцеховская о ситуации с Петросян: «Грош цена тому начальнику, который не способен наладить работу так, чтобы она бесперебойно шла в его отсутствие»

И когда все вокруг уже искренне полагали, что известие меня деморализует, отец, который был там же, на Играх с командой пловцов, вместо того, чтобы начать меня утешать, сказал: мол, в Америке существует хорошая практика. Всех директоров крупных предприятий время от времени отправляют в длительные командировки или отпуск. И смотрят, насколько четко предприятие работает, оставшись без руководителя.