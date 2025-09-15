15-летняя итальянская фигуристка Матильда Феррари погибла, попав под колеса грузовика

Это произошло в коммуне Джустино. По информации Gazzetta dello Sport, в понедельник около 7:15 утра спортсменка переходила дорогу по пешеходному переходу, направляясь к автобусной остановке — она должна была уехать в школу. Водитель грузовика, который ехал на зеленый свет, не успел затормозить.