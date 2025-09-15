15-летняя итальянская фигуристка Матильда Феррари погибла, попав под колеса грузовика

Это произошло в коммуне Джустино. По информации Gazzetta dello Sport, в понедельник около 7:15 утра спортсменка переходила дорогу по пешеходному переходу, направляясь к автобусной остановке — она должна была уехать в школу. Водитель грузовика, который ехал на зеленый свет, не успел затормозить.
К месту трагедии немедленно прибыли две машины скорой помощи, но травмы Феррари оказались настолько серьезными, что помочь ей было уже невозможно — врачи констатировали смерть.
Подруги фигуристки в ДТП не пострадали.
Феррари выступала в женском одиночном катании и тренировалась в спортивном клубе SGA Pinzolo. В 2024 году она завоевала бронзовую медаль на Кубке Италии, а также золото на Кубке Венеции в Падуе. Фигуристка становилась победительницей и призером ряда турниров.